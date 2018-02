Tevez e Nery jogam contra o Santos Carlitos Tevez e Gustavo Nery estão garantidos no clássico da próxima quinta-feira, contra o Santos, na Vila Belmiro - um dos 11 jogos anulados pelo presidente do STJD, Luiz Zveiter, por causa do escândalo na arbitragem. E nem foi preciso que a diretoria do Corinthians armasse um esquema especial para resgatar os dois atletas, que estão servindo as seleções da Argentina e do Brasil. A decisão da diretoria do Santos em adiar o clássico de quarta para quinta-feira, em razão de um evento que será realizado na Vila Belmiro para comemorar o Dia das Crianças, acabou favorecendo o Corinthians. Afinal, o time poderá contar com Tevez e Gustavo Nery, o que não aconteceria se o jogo fosse no dia anterior, quando haverá a rodada das Eliminatórias. "Hoje, esses dois jogadores são fundamentais para o esquema tático do Corinthians. O Gustavo mostrou a sua importância com os dois gols que marcou contra o Fluminense. E o Tevez é o capitão, é o cara que faz a diferença ali na frente. Chega a ser chato, enche o saco dos zagueiros", admitiu o goleiro Fábio Costa. Esquema - Tevez estará em Montevidéu, já que na quarta-feira a Argentina encara o Uruguai, pelas Eliminatórias. O único pedido feito pela diretoria do Corinthians foi para que o jogador antecipasse o vôo de retorno, que inicialmente estava previsto para chegar a São Paulo somente às 17 horas - pouco mais de três horas antes do clássico com o Santos. Com a alteração no vôo, Tevez desembarcará no Aeroporto de Cumbica por volta das 13 horas e seguirá direto para Santos. O caso de Gustavo Nery é mais simples. Como a seleção brasileira enfrenta a Venezuela em Belém, o lateral retornará no vôo fretado que sairá da capital paraense logo após a partida de quarta-feira à noite. O jogador chegará durante a madrugada e seguirá direto do aeroporto para a concentração corintiana. Desfalques - Antes de pensar no clássico com o Santos, porém, o técnico Antônio Lopes terá de montar o time que enfrenta o Fortaleza, sábado, no Pacaembu, sem Gustavo Nery e Tevez. No treino desta sexta-feira, o treinador deverá confirmar as entradas do lateral-direito Édson, improvisado na esquerda, e do meia Carlos Alberto no ataque. Bobô e Hugo também têm chances remotas de entrar no lugar de Tevez. Duelo internacional - Nesta quinta-feira, a Conmebol confirmou a data dos confrontos contra o Pumas, do México, pelas quartas-de-final da Copa Sul-Americana. O jogo de ida acontecerá dia 19, em São Paulo, e a volta foi marcada para 9 de novembro. Caso se classifique, o Corinthians corre o risco de enfrentar outra equipe mexicana nas semifinais: o América, que enfrentará o argentino Vélez Sarsfield.