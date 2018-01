Tevez é o melhor da América novamente O argentino Carlitos Tevez, do Corinthians, foi eleito, nesta quinta-feira, o melhor jogador da América em 2005. Pela terceira temporada consecutiva, o atacante ganhou a eleição promovida pelo jornal uruguaio ?El País? com mais de 400 jornalistas de todo o continente americano. Com 77 votos, Tevez desbancou três jogadores do São Paulo, que recentemente conquistou o tricampeonato mundial. O segundo lugar ficou com o zagueiro uruguaio Lugano, que teve 54 votos. O lateral-direito Cicinho, agora no Real Madrid, foi o terceiro (37 votos) e o goleiro Rogério Ceni, com 31 votos, terminou na quarta posição. O resultado da eleição, que acontece desde 1986, é sempre conhecido no último dia do ano, mas os organizadores decidiram adiantá-lo desta vez. Nas outras duas vezes que ganhou o prêmio, dado para jogadores que atuam em clubes do continente americano, Tevez jogava pelo Boca Juniors, da Argentina. Confira como ficou a votação do prêmio: 1.º - Carlos Tevez (ARG) - 77 votos 2.º - Diego Lugano (URU) - 54 3.º - Cicinho (BRA) - 37 4.º - Rogério Ceni (BRA) - 31 5.º - Rodrigo Palácio (ARG) - 26 6.º - Gustavo Nery (BRA) - 25 7.º - Fernando Gago (ARG) - 25 8.º - Carlos Gamarra (PAR) - 22 9.º - Javier Mascherano (ARG) - 21 10.º - Daniel Bilos (ARG) - 21 11.º - Sergio Aguero (ARG) - 19 12.º - Roberto Abbondanzieri (ARG) - 19