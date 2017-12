Tevez é o novo rei do futebol da América O atacante Carlos Tevez, revelação do Boca Juniors, foi escolhido como melhor jogador das Américas, em pesquisa realizada por El Pais. Carlos Bianchi, responsável pela equipe argentina, faturou como principal treinador da região. O jornal uruguaio escolheu também o francês Zinedine Zidane como destaque da Europa em 2003. A 18ª edição da sondagem, com o nome pomposo de "América e Europa respondem a El Pais", recolheu respostas de mais de 300 jornalistas de 43 países dos dois continentes para apurar os vencedores. Tevez teve 73 indicações, contra 39 do paraguaio José Cardozo, do Toluca, e 34 de Diego, do Santos. A vitória de Bianchi foi igualmente folgada (89 para 42 de Vanderlei Luxemburgo, campeão brasileiro com o Cruzeiro). O diário editado em Montevidéu formou as duas seleções ideais. Nas Américas, o time foi composto por Abbondanzieri (Argentina); Elano, Schiavi (Argentina) e Clemente Rodriguez (Argentina); Battaglia (Argentina), Marcelo Sosa (Uruguai), Diego e Alex; Tevez (Argentina), Cardozo (Paraguai) e Robinho. Na Europa, o ?top 11? tem Buffon (Itália), Nesta (Itália), Maldini (Itália) e Roberto Carlos; Beckham (Inglaterra), Zidane (França) e Nedved (República Checa); Henry (França), Van Nistelrooy (Holanda), Ronaldo e Raúl (Espanha). Zidane foi o preferido, também, de pesquisa do jornal Sport, da Sérvia e Montenegro, que o elegeu melhor da Europa.