Tevez é pai de uma menina: Florencia O atacante argentino Carlitos Tevez, do Corinthians, é pai de uma menina, nascida nesta sexta-feira na clínica San Isidro, região norte de Buenos Aires. A menina, que nasceu com 3,5 kg, deverá se chamar Florencia Mayra e é fruto de um relacionamento do jogador com sua ex-noiva, Vanessa Mansilla. Tanto filha quando a mãe passam bem. Tevez, de 21 anos, iria se casar com Vanessa, mas rompeu o noivado para iniciar um romance com a modelo Natalia Fassi, que durou apenas dois meses. Quando terminou o noivado, Tevez soube que Vanessa estava grávida. O atacante jogou pelo Corinthians na quinta-feira em Campinas - na vitória por 2 a 0 sobre o Guarani - e viajou em seguida para Buenos Aires para acompanhar o nascimento da menina.