Tevez e Rosinei desfalcam Corinthians O técnico Tite ganhou dois problemas para a partida desta quarta-feira do Corinthians contra a Ponte Preta, no Pacaembu, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista. Precisando urgentemente de uma vitória para ainda continuar sonhando com otítulo, o treinador não poderá contar com Carlitos Tevez e Rosinei - ambos machucados. O argentino sente uma tendenite no tornozelo direito. Os médicos estão preocupados e temem, inclusive, que ele tenha de ficar de fora do clássico de domingo, contra o São Paulo. Na prática, o Corinthians entra em campo nesta quarta com a obrigação de vencer, para tentar no final de semana reduzir a desvantagem de nove pontos para Tricolor, que lidera o campeonato. Tite já definiu os susbstitutos: Marcelo Mattos entrará na vaga de Rosinei e Dinelson vai ocupar o lugar de Tevez.