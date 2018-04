Tevez é visto na Argentina e não se apresenta ao City

Tevez teria viajado para seu país natal sem o consentimento do clube. De acordo com a imprensa inglesa, ele pediu diversas vezes para visitar a família, mas ouviu constantes recusas dos dirigentes do City. Ainda de acordo com a mídia local, a nova confusão do atacante pode render-lhe outra punição.

Nesta semana, o atacante teria demonstrado que aceitaria a multa de 690 mil euros (R$ 1,6 milhão) imposta pelo Manchester City por conta de sua recusa em entrar em campo na partida diante do Bayern de Munique, no final de setembro, pela Liga dos Campeões da Europa.

A relação de Tevez com o clube não é boa há algum tempo. Por diversas vezes ele revelou o desejo de deixar a Inglaterra e, no início desta temporada, chegou a pedir para ser negociado - quase acertou com o Corinthians. Desde então, ele tem se envolvido em diversas polêmicas e está afastado da equipe.

Talvez por conta desta indefinição sobre seu futuro, o jogador não tenha sido chamado pelo técnico Alejandro Sabella para as duas próximas partidas da seleção argentina: diante da Bolívia, nesta sexta-feira, em Buenos Aires, e da Colômbia, na próxima terça, em Barranquilla, ambas pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014, no Brasil.