Tevez e Zidane lideram pesquisa do El País O atacante argentino Carlos Tevez, do Boca Juniors, e o francês Zinedine Zidane, do Real Madrid, são os dois maiores candidatos aos prêmios de melhores jogadores da América e da Europa em 2003, respectivamente, na tradicional pesquisa do jornal uruguaio ?El País?. O resultado oficial vai ser divulgado amanhã. As maiores ameaças a Tevez e Zidane, de acordo com os votos apurados até agora, entre jornalistas sul-americanos e europeus, são o paraguaio Cardozo, o brasileiro Ronaldo e o checo Pavel Nevded. Entre os melhores treinadores das Américas, o argentino Carlos Bianchi leva ampla vantagem. Bianchi foi campeão da Libertadores da América deste ano e também levou o Boca Juniors ao título de campeão intercontinental, ao vencer o Milan no Japão.