Tevez ensina como vencer o Brasil "Para vencer o Brasil é preciso ter culhões. Tem que ser na porrada". Rindo, com estas palavras, o argentino Carlos Tevez, jogador do Corinthians, que prepara-se para reintegrar o plantel da seleção nativa, definiu qual será - em seu ponto de vista - o tom do jogo que a Argentina terá com o Brasil na quarta-feira no estádio Monumental de Núñez. "Não há outra forma", disse Tévez em entrevista ao jornal "Clarín", o principal do país, analisando a estratégia a desenvolver com o Brasil. "Se eu sou mal-tratado lá (no Brasil), como não vão me bater aqui? Espero poder jogar. Por enquanto, estou pensando em realizar um bom jogo com o Equador. Depois, José (Pekerman, o técnico) dirá se eu tenho que continuar". Analisando os meses que já passou no Brasil jogando para o Corinthians, Tevez disse que "não é fácil para um argentino jogar no Brasil". No entanto, segundo ele, as pessoas o tratam muito bem. "E eu sou muito agradecido por isso. Mas, o jornalismo (brasileiro)...não dá para dar uma mancada pelo fato de ser argentino. E a qualquer hora te ´matam´ (gíria portenha para ´criticar´)". Perguntado como era seu convívio com seus colegas brasileiros, Tevez desmentiu que houvesse um mau relacionamento. "Isso é mentira. Eu fui muito bem recebido. Não sou convencido não. A gente se sente igual a eles, porque muitos são grandes jogadores e saíram de uma favela, não é?", comentou, recordando suas origens humildes em um bairro empobrecido de Buenos Aires. Tevez disse que cresceu no futebol brasileiro: "A gente aprende, porque eles são mais técnicos do que nós. Eu sinto que estou fazendo as coisas bem no Brasil. Vou treinar e penso em minha família. Ninguém se intromete em minha vida e isso é muito importante para mim".