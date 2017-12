Tevez espera se recuperar no domingo Tevez não leva desaforo para casa. Todo zagueiro que tenta intimidá-lo recebe o troco. O argentino faz questão de partir para dribles no marcador toda vez que a bola chegar nele. E se o adversário apelar para a violência, ele revida. Agora, Carlitos está indo para Goiânia prometendo se vingar do pênalti que desperdiçou domingo contra a Ponte Preta. Pior para o Goiás. ?Se o Maradona e o Pelé erraram pênaltis, porque eu não poderia errar ? Mas o campeonato continua. Vou me recuperar no próximo jogo?, prometeu o argentino. O pênalti que Tevez chutou por cima provocou mais uma prova de quanto ele é respeitado e querido pelo grupo corintiano. A atitude dos jogadores, do técnico Antônio Lopes e do presidente da MSI, Kia Joorabchian, lembra a dos torcedores. Poucas vezes na história do futebol paulista um jogador foi tão consolado. ?O Carlitos fez muito pelo Corinthians durante todo o Brasileiro. Apoiá-lo por errar um pênalti era o mínimo que poderíamos fazer. Ele fez muito na nossa campanha. E vai ter nosso apoio. É o nosso capitão e amigo de todos?, lembrou Betão. ?Ele foi o nosso grande jogador durante todo o Brasileiro. Nós continuamos confiando nele. Tenho certeza de que se houver outros pênaltis ele irá bater e marcar?, garante Carlos Alberto. Apoio, amor, carinho. Carlitos encontra tudo isso em Kia Joorabchian. Ao contrário do que aconteceu com Coelho quando perdeu um pênalti contra o São Paulo, no Campeonato Paulista, quando o iraniano não demonstrou nem piedade e mandou o técnico Tite passar as cobranças de pênalti para o argentino. No domingo contra a Ponte, Kia foi até os vestiários e fez questão de dar beijinhos em Carlitos. Nem pensou em ordenar a Antônio Lopes que mudasse o cobrador dos pênaltis. E nem vai mudar. ?O Carlitos é um jogador com forte personalidade que não se deixa abater. Esse pênalti não irá mudar nada na sua vida. Existem jogadores que se entregam quando algo de imprevisto acontece. O Carlitos, não. Mostrou mais uma vez no vestiário que é diferenciado. Não se abateu mesmo?, diz Paulo Angioni, psicólogo e diretor da MSI. Tevez teve o apoio não só dos companheiros como de sua namorada Vanessa. Ela carregava a filha Florencia, que desfilava com a camiseta da Gaviões da Fiel. O argentino já avisou a diretoria corintiana que, se for mesmo escolhido como um dos melhores jogadores do Brasileiro na promoção da CBF, não irá atuar no jogo festivo do dia 11, domingo. Ele pretende viajar dia 5 para a Argentina. Os organizadores do evento, CBF e Rede Globo, ainda não desistiram e prometem fazer um grande esforço para levar Tevez. Como a partida será disputada no Estado do time campeão e se o Corinthians ganhar o Brasileiro, os executivos da TV apostam na pressão da opinião pública ? e num alto cachê ? para o atacante entrar em campo. A paixão do Brasil por Tevez já fez com que vários veículos de comunicação argentina viessem para cá acompanhar o portenho. Jornais e redes de TV da Argentina estudam a possibilidade de acompanhar o jogo contra o Goiás. Somente por causa dele, que continua sendo um grande ídolo da torcida do Boca Juniors. Tevez tem conversado e tentado animar Sebá e Mascherano a continuar no Parque São Jorge. Os outros dois argentinos receberam propostas da Europa. O volante quer ficar. Chegou a dizer que não foi contratado apenas para atuar sete partidas, como aconteceu antes de sofrer a fratura no pé esquerdo. Já Sebá está disposto a atuar no futebol espanhol.