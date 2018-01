Tevez está ansioso para enfrentar o River Plate Corinthians x River Plate não será um confronto qualquer. Poderia ser chamado de Corinthians x Daniel Passarela ou então, de Carlitos Tevez x River Plate. ?Sempre tem um gosto especial enfrentar o River?, admitiu Tevez, ex-jogador do Boca Juniors. ?Perguntei para o Mascherano (ex-River) como estava o coração dele e ele disse que está com mais vontade de vencer do que eu. Imagine então o Carlitos, que era do Boca... Vai entrar com tudo?, entregou o treinador do Corinthians, Ademar Braga Bem-humorado, Tevez arrancou risadas dos jornalistas nesta sexta-feira, ao ser questionado sobre o que fazer para o Corinthians não cair na catimba argentina. ?Argentina não. É a catimba do River?, disse o atacante, rindo. Sobre o reencontro com o técnico Daniel Passarela, que foi demitido do Corinthians ano passado e entrou com um recurso na Fifa para receber a multa da rescisão contratual, Tevez imagina que não será nem um pouco traumático. ?O time não deve pensar no Passarella, só na partida?, avisou o atacante argentino. ?Para mim, ter o Passarella no banco não vai influenciar em nada.? Valendo vaga nas quartas-de-final da Libertadores, Corinthians e River Plate fazem o jogo de ida na quarta-feira, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. E a partida decisiva será no dia 4 de maio, no Pacaembu.