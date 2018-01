Tevez está pronto para a estréia O sorriso de Tevez, todo sujo de barro, para Tite após o treinamento da tarde de hoje em Porto Feliz, foi a confirmação que a cúpula da MSI e do Corinthians queriam. O jogador estará sim pronto para a festa programada para ele mesmo - o jogador mais caro da história do clube. Ele está tão animado com a sua estréia, sábado, às 16 horas, no Morumbi, que perdeu a timidez e dará uma entrevista nesta sexta-feira em Porto Feliz. "A expectativa que o Carlitos jogue é ótima", já deixava escapar Tite logo após a vitória contra o Atlético Sorocaba. A confirmação que o jogador está pronto para a partida circulou hoje no Parque São Jorge. Para alívio do setor de arrecadação. O movimento das vendas por causa do jogador lembra uma final de campeonato. Dos 63 mil ingressos colocados à venda, já foram vendidos até hoje 9.635 ingressos. "E olha que o brasileiro não gosta de comprar entrada antecipadamente. Vendemos 1.100 entradas na terça-feira, mais 2.500 na quarta-feira e mais de seis mil na quinta-feira. A possibilidade de vender toda a carga é ótima", diz, o vice presidente de marketing Luís César Granieri. Os jogadores já perceberam durante o treinamento que terão a companhia ilustre no Morumbi. E se animam. A ponto de apostar que Tevez mudará a sua carreira. "Ele é um jogador diferenciado. É habilidoso e faz gol. Foi assim atuando com um artilheiro, o Deivid que eu cheguei à Seleção Brasileira. Porque quando a gente cria as jogadas e não marca, não adianta nada. Com o Carlitos será diferente", aposta Gil, demonstrando que não se importa mais em ver o argentino com a sua amada camisa dez. Ele passará a usar a 11 no Corinthians. Gil tocou de leve em um problema que estava irritando Tite, a falta de objetividade do ataque. Jô estava se especializando em perder chances e irá para a reserva com a estréia do argentino. A diretoria continuou jurando que não segurou Carlos Alberto proibindo que ele jogasse em Sorocaba para aumentar a festa de sábado. "Ainda estamos esperando a liberação do Porto. Estamos preocupados, ele pode não jogar", afirma o diretor de futebol Paulo Angioni. Mas a alegria do meia treinando deixa claro que ele também estará em campo. Como um vidente, ele parece saber que a documentação chegará. Em compensação, Kia Joorabchian está enfrentando sérias dificuldades em Londres para convencer a diretoria do CSKA a aceitar os US$ 12 milhões para vender Vágner Love. Ele até avisou sua assessoria que se não acertar a transação em 24 horas deve faltar à estréia de Tevez para continuar cuidando do assunto. Ele considera uma questão de honra ter Love. Amanhã acontecerá a reunião que promete ser definitiva. Se Kia conseguir fechar negócio, ele e Love viajarão imediatamente ao Brasil a tempo de apresentar o atleta na festa no Morumbi. Há a chance também do lateral Paulo César ser apresentado. Por problemas com visto, o zagueiro Sebastian não jogará contra o América. Ele viajará no sábado à noite para Buenos Aires para acertar a sua documentação. Deve estrear apenas contra a Inter em Limeira no dia 5. Com o tornozelo esquerdo inchado, Marcelo Mattos segue como única dúvida para o jogo contra o América. Nos bastidores se dá como certa a transmissão da estréia de Tevez ao vivo pela TV Globo.