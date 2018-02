Tévez: 'Estou muito feliz jogando ao lado de Rooney'

O atacante argentino Carlos Tévez disse estar "muito feliz" no Manchester United, onde realiza uma parceria proveitosa com o inglês Wayne Rooney, seu companheiro no ataque da equipe. Apesar das lesões sofridas por Rooney no começo de temporada, os números correm a favor da dupla formada pelo argentino e pelo inglês, que marcou doze gols em nove partidas disputadas. "O principal é que nós dois temos muita vontade de jogar juntos", assegurou Tévez. "É muito bom jogar ao lado de Wayne, e ele também gosta de jogar comigo. Isso pode ser visto na maneira natural como jogamos juntos", afirmou. Na Inglaterra, muitos especialistas afirmaram que Rooney e Tévez não renderiam bem juntos, por tratar-se de dois jogadores com características muito similares. No entanto, a parceria segue dando frutos para o Manchester, que ocupa a vice-liderança do Campeonato Inglês, a quatro pontos do Arsenal. "Até agora estamos indo bem. Nos entendemos em campo", disse o argentino.