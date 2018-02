Tevez evita entrevistas em Porto Alegre Em Porto Alegre, onde defende o Boca Juniors no jogo desta quarta-feira à noite contra o Internacional, pela semifinal da Copa Sul-Americana, Tevez ficou recluso no hotel, sem falar com a imprensa. Na verdade, o novo reforço do Corinthians cumpriu determinação do clube argentino, que o proibiu de dar entrevistas antes da partida. Tevez foi muito assediado pelos jornalistas na chegada do Boca Juniors a Porto Alegre, na noite de terça-feira. Mas também evitou entrevistas. Tudo para manter a concentração no importante jogo com o Inter. A ordem é para falar de Corinthians só depois da partida desta noite. Tevez não falou nada, mas ouviu bastante barulho, feito pela torcida do Inter, que tentou pertubar o elenco do Boca. Os torcedores do time gaúcho passaram a madrugada desta quarta-feira soltando fogos de artifício em frente ao hotel Sheraton, sem represálias da Polícia Militar.