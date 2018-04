Tevez falta a treino do Man City e volta à Argentina

Depois de um dia programado de folga, Tevez era esperado no centro de treinamento do clube inglês em Carrington nesta quarta, mas deixou de comparecer, de acordo com uma fonte próxima ao City.

"Ele foi visitar sua família", disse o consultor de relações públicas de Tevez, Paul McCarthy, à Reuters.

O argentino foi acusado de má conduta depois de se recusar a se aquecer para entrar como substituto em uma partida da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, em setembro.

Ele recebeu uma multa de quatro semanas de salário, que foi posteriormente reduzida pela metade após uma intervenção da Associação de Jogadores Profissionais da Inglaterra (PFA).

"Ele aceitou a multa, nós sentimos que era hora de apagar essa situação e seguir em frente", disse McCarthy.

"Carlos sempre admitiu que não fez o aquecimento, não que ele não quisesse entrar no campo de jogo, o que foi sublinhado pelo julgamento da PFA."

Mancini disse na semana passada que o argentino só precisava pedir desculpas, se quisesse jogar pelo City novamente.

Mas Tevez, que pediu para ser negociado na última janela de transferências porque estava insatisfeito em Manchester e queria estar mais perto de sua família, deve ser vendido em janeiro.

O atacante não foi convocado pela seleção argentina para o jogo das eliminatórias da Copa do Mundo contra a Bolívia e Colômbia, na sexta e terça-feira próximas, respectivamente.

(Reportagem adicional de Mike Collett e Tim Hart)