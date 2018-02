Tevez faz silêncio em Porto Alegre O atacante Tevez desembarcou com o time do Boca Juniors, na noite de terça-feira, em Porto Alegre, por volta das 22 horas e chegou ao hotel uma hora depois - nesta quarta-feira a equipe enfrenta o Inter-RS, pela Copa Sul-Americana, às 21h45, no Beira-Rio. Houve confusão na porta do hotel, na chegada do jogador. Tevez, com um gorro de rapper na cabeça, acompanhado de três seguranças, não queria conversa. Muitos jornalistas o aguardavam. "Tevez, Tevez, uma palavrinha sobre o Corinthians", pediam os jornalistas. Tevez só fez um sinal de positivo e entrou no hotel.