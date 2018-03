Tevez fica fora de convocação da Argentina para amistosos

O atacante Carlos Tevez ficou de fora da convocação da seleção argentina para os amistosos do mês de junho contra México e Estados Unidos, que servirão de preparação para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2010. Os atacantes Lisandro López, do Porto, e Fernando Cavenaghi, do Girondins Bordeaux, foram relacionado ao lado de Sergio Aguero, Lionel Messi e Julio Cruz na lista divulgada na noite dessa segunda-feira pelo treinador Alfio Basile. As últimas partidas de Tevez pela seleção argentina foram muito abaixo do esperado, e ele foi expulso em seu último jogo das eliminatórias, contra a Colômbia, em novembro, após ter chutado um adversário num lance sem bola. Pelo cartão vermelho, na partida em que a Colômbia acabou vencendo por 2 x 1, Tevez está suspenso para o jogo em casa contra o Equador, em junho. No mesmo mês, a Argentina enfrenta o Brasil, em Belo Horizonte. A Argentina joga com o México, em San Diego, no dia 4 de junho, e pega os Estados Unidos, em Nova York, quatro dias depois. VEJA A LISTA DE CONVOCADOS: Goleiros - Roberto Abbondanzieri (Getafe), Oscar Ustari (Getafe) Defensores - Gabriel Heinze (Real Madrid), Fabricio Coloccini (Deportivo La Coruña), Pablo Zabaleta (Espanyol), Javier Zanetti (Inter de Milão), Nicolas Burdisso (Inter de Milão), Martin Demichelis (Bayern de Munique) Meio-campistas - Fernando Gago (Real Madrid), Maximiliano Rodriguez (Atlético de Madri), Gonzalo Rodríguez (Villarreal), Jonas Gutiérrez (Real Mallorca), Ever Banega (Sevilla), Esteban Cambiasso (Inter de Milão), José Sosa (Bayern de Munique), Javier Mascherano (Liverpool) Atacantes - Sergio Aguero (Atlético de Madri), Lionel Messi (Barcelona), Julio Cruz (Inter de Milão), Lisandro López (Porto), Fernando Cavenaghi (Girondins Bordeaux)