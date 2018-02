Tevez fica no banco em amistoso da Argentina Ídolo do Corinthians e melhor jogador do último Campeonato Brasileiro, Carlitos Tevez ficará na reserva da seleção argentina no amistoso desta quarta-feira, contra a Croácia, na Basiléia, Suíça. Os titulares do ataque argentino serão Hernan Crespo, do Chelsea, e Lionel Messi, do Barcelona. Para a Argentina, o jogo é o último teste antes da convocação para a Copa do Mundo da Alemanha. Por isso, o técnico José Pekerman aproveitará o duelo contra os croatas para fazer algumas experiências. Sem o volante Mascherano e os zagueiros Heinze e Ayala, todos machucados, ele irá observar Martín Demichelis, que atua tanto na defesa como no meio-de-campo do Bayern de Munique. Ainda serão observados Lionel Scaloni (do West Ham) e Leonardo Ponzio (do Zaragoza). Afinal, Pekerman não decidiu qual será o reserva do experiente Javier Zanetti, da Inter de Milão, na Copa. Com dores lombares, o meia Riquelme, do Villarreal, pode ser poupado. Assim, o titular seria Pablo Aimar, do Valencia. Do outro lado estará a Croácia, uma das seleções que o Brasil vai enfrentar na Copa da Alemanha - é justamente o adversário da estréia brasileira, no dia 13 de junho, em Berlim.