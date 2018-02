Tevez garante vitória do Manchester sobre o Liverpool

O atacante argentino Carlitos Tevez (ex-Corinthians) marcou o gol da vitória do Manchester United por 1 a 0 no clássico contra o Liverpool, neste domingo. Com a vitória fora da casa, o Manchester chega aos 39 pontos e assume a liderança provisória, já que o Arsenal ainda encara o Chelsea também neste domingo. Já o Liverpool permanece com 30 pontos na 17.ª rodada da competição. Após jogada ensaiada na cobrança de escanteio, Rooney recebeu e chutou na área. A bola sobrou para Tevez, que só teve o trabalho de completar para o fundo das redes. O próximo jogo do Manchester United será contra o Everton, no Old Trafford. Já Liverpool enfrentará o Portsmouth, fora de casa.