Tevez inicia reinado no Corinthians O jogador mais caro da história entre clubes do futebol sul-americano terá vida de rei em São Paulo. A MSI procurará proporcionar tudo do bom e do melhor enquanto ele estiver jogando no Corinthians. Tevez que desembarcará de vez em São Paulo terá o que quiser para poder jogar o futebol que fez o fundo de investimento gastar US$ 19,5 milhões ao Boca Juniors. Ele será dará sua primeira entrevista coletiva como jogador do Corinthians amanhã, às 16h30, no salão nobre do clube. "Fiquei surpreso pela maneira em que fui tratado no Brasil. Me trataram como um deles. O presidente da MSI, do Corinthians, os jogadores, o técnico Tite. Me senti bem demais por lá. Terei todas as condições para jogar bem em São Paulo", declarou Tevez em Buenos Aires. Professora de português, segurança que o acompanhará 24 horas e motorista. Tevez, US$ 2 milhões anuais, não estará sozinho em São Paulo. Tudo foi estudado com cuidado. Principalmente onde ele irá morar. Os dirigentes escolheram por ele. Ele ficará em um hotel cinco estrelas no bairro de Anália Franco. Tevez tinha adorado o cinco estrelas que conheceu na avenida Brigadeiro Luís Antônio. Mas este hotel fica perto de várias casas noturnas. A recomendação pelos seus próprios assessores da Argentina é colocá-lo em um hotel do bairro mais distante e tranqüilo. Aos 20 anos, Tevez cansou de dizer que dançar à noite é uma das "maiores paixões" de sua vida. O argentino Alberto Descostte, amigo íntimo do procurador Adrian Ruocco, trocou Buenos Aires para ser o ?anjo da guarda? de Tevez. Ele veio há cerca de 20 dias para São Paulo. Conheceu a rotina de trabalho do Corinthians e se informou como é a noite paulistana. Descostte soube o que aconteceu com a mãe de Robinho e exige segurança máxima para Tevez. O jogador pediu à MSI a possibilidade de voltar pelo menos uma vez por mês para a Argentina. Como Buenos Aires fica a cerca duas horas e meia de São Paulo, a empresa não viu qualquer problema. Nos jogos de sábado que o Corinthians atuar, Tevez viajará logo depois para Buenos Aires. O gerente Paulo Angioni deixou claro para Kia Joorabchian que o clube não pode repetir o erro de Vasco, Flamengo e Fluminense. Fazer com que Tevez sofra o efeito Romário. "Ele não pode ter regalias diante do plantel. A vida pessoal é uma coisa e a vida de atleta tem de ser outra. Terá de treinar como os outros companheiros de time. Se for a menos acabará atrapalhando o ambiente. Ninguém fica feliz em um grupo sentindo que alguém é privilegiado", resumiu o gerente e psicólogo. Tevez também estará liberado sempre para todas as convocações para a Seleção Argentina. O projeto de Kia é valorizá-lo na seleção portenha pensando em futura venda.