Tevez já pensou em sair do Corinthians O argentino Tevez, premiado nesta segunda-feira como o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, revelou que já pensou em sair do Corinthians. Em entrevista no programa Bem Amigos, do SporTV, o atacante disse que passou por um momento muito difícil no clube paulista. ?Foi depois da briga com o Marquinhos (no final de abril, no Parque São Jorge). Cheguei chorando em casa, onde estavam minha filha e minha mulher, e disse que queria ir embora do Corinthians. Estava muito chateado?, contou Tevez, lembrando dos momentos tristes que passou na temporada. ?Mas isso foi coisa daquele momento. O Corinthians estava numa situação difícil e eu não estava jogando bem?. Descontraído pelas conquistas individual e coletiva, o argentino fez algumas críticas à forma como jogam os zagueiros brasileiros. ?Eles vão direto no pé. Não são duros. São técnicos. Na Argentina, eles vão mais no corpo?, afirmou Tevez, que exaltou o brasileiro Ronaldo, do Real Madrid. ?Maradona é Deus. Mas o Ronaldo é o máximo. Sou fã dele?.