Tévez leva Manchester City ao 4.º lugar no Inglês

O atacante argentino Carlos Tévez marcou três gols nesta terça-feira na vitória do Manchester City sobre o Blackburn Rovers por 4 a 1, levando o time ao quarto lugar na classificação do Campeonato Inglês.

A vitória manteve o ritmo perfeito do técnico Roberto Mancini, que soma quatro vitórias na mesma quantidade de jogos desde que assumiu o cargo.

Tévez marcou aos 7 minutos do primeiro tempo e aos 4 e 45 minutos do segundo. Micah Richards marcou o outro gol do City, enquanto Morten Gamst Pedersen descontou para o Rovers.

Tévez já acumula 12 gols no torneio e está a duas conquistas dos maiores artilheiros da competição.

O Chelsea lidera as posições com 45 pontos em 20 jogos. Mais atrás estão o Manchester United, com 44 pontos em 21 jogos, o Arsenal com 42 pontos em 20 partidas e o City com 38 pontos em 20 jogos.