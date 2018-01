Tevez liberado para fazer exercícios Carlos Tevez, a maior estrela do Corinthians, está liberado para reiniciar atividades físicas nesta quarta-feira, em Porto Feliz (SP), onde a equipe está concentrada. O trabalho com bola, porém, só será retomado em dois ou três dias, para evitar contaminação e esbarrões na canela direita, picada por um inseto na última sexta-feira. Sua estréia no jogo de sábado contra o América depende agora da condição física do atleta, uma vez que ficou internado por dois dias. "Estou bem", disse Tevez, amparado por um segurança do empresário Adrian Ruocco e seu amigo Javier, no Hospital São Luiz, no bairro do Morumbi, em São Paulo (SP), onde passou por exames de ultra-som e clínico. "O inchaço regrediu e ele não se queixou de dor em nenhum momento. Só se queixou de não poder jogar, ele está ansioso para jogar", afirmou o ortopedista Flávio Faloppa. A erisipela diagnosticada no tecido da pele do atleta - infecção causada por uma bactéria - foi tratada por meio de uma drenagem com agulhas, antibióticos e antiinflamatório. Os medicamentos foram suspensos nesta terça e Tevez será acompanhado pelo médico do clube, Paulo Faria. Arredio, Tevez não falou com a imprensa e se escondeu os fotógrafos e cinegrafistas que o aguardavam para entrevista. De chinelos e uma faixa no local ferido, saiu abaixado no carro.