Tevez manda uma resposta aos críticos De volta a Buenos Aires, depois de ter sido apresentado oficialmente pelo Corinthians na última segunda-feira, Carlos Tevez ganhou na noite de quarta o Prêmio Olímpia de Ouro, entregue pelo Círculo de Jornalistas Esportivos da Argentina ao melhor jogador do país na temporada. E aproveitou a ocasião para responder aos seus críticos. "Não estive todo o ano de farra", defendeu-se Tevez, acusado de ter levado uma agitada vida noturna, principalmente no segundo semestre de 2004, deixando o futebol e o Boca Juniors de lado. As críticas da imprensa, inclusive, influenciaram sua decisão de sair da Argentina. "Foi um ano duro. Terminar 2004 com este reconhecimento público é um bom encerramento, que me deixa contente", disse o novo atacante do Corinthians ao receber o prêmio em Buenos Aires. Tevez ainda afirmou que muitas pessoas quiseram prejudicá-lo ao longo dos últimos meses, quando chegou a dormir durante alguns treinos e tirou férias na reta final do Campeonato Argentino. "Quiseram me fazer mal, mas fracassaram", disse o jogador, citando a conquista da medalha de ouro na Olimpíada de Atenas, o título do Boca Juniors na Copa Sul-Americana e a milionária transferência para o Corinthians como provas de seu sucesso.