Tevez marca dois na vitória de 3 x 1 do City sobre West Ham O atacante argentino Carlos Tevez marcou dois gols na vitória do Manchester City por 3 x 1 sobre o West Ham United no encerramento da sétima rodada do Campeonato Inglês, nesta segunda-feira, em partida que marcou a estreia do paraguaio Roque Santa Cruz no City.