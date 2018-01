Tevez marca e o Corinthians vence Não foi a apresentação dos sonhos, mas o Corinthians fez o que se esperava dele e venceu a Internacional por 2 a 0 na tarde deste sábado, em Limeira, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Com a vitória, o Alvinegro chega aos 9 pontos ganhos e consolida a reação no campeonato. Esta foi a terceira vitória consecutiva do time no Estadual e a primeira do ano por dois gols de diferença. O primeiro gol foi marcado por Jô aos 42 minutos do primeiro tempo, desviando um cruzamento de Edson pela direita. O segundo teve um sabor especial para o torcedor corintiano. Foi marcado pelo atacante Carlitos Tevez, aos 18 minutos do segundo tempo depois de receber ótimo passe de Dinelson, que ainda na primeira etapa entrou no lugar do lateral-direito Coelho. O gol foi comemorado como um presente pelo argentino, que neste sábado, completou 21anos de idade. Com a derrota, a Inter permanece em último lugar na classificação geral, com apenas 1 ponto ganho. Na próxima rodada, quinta-feira, o Corinthians enfrenta o Rio Branco no Pacaembu. Na quarta, a Inter pega o Santo André, na casa do adversário.