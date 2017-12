Tevez marca em amistoso dos "reservas" da Argentina A Argentina realizou trabalhos diferenciados nesta terça-feira. Os jogadores que devem participar da estréia no Mundial, contra a Costa do Marfim, treinaram em uma parte do campo de Herzogenaurach, local onde o grupo está concentrado para a Copa, enquanto os reservas participaram de um amistoso contra uma equipe juvenil local. O destaque do treino dos reservas ficou por conta de Tevez, que marcou um dos gols da vitória por 3 a 1. Apesar de treinarem contra uma equipe local, o amistoso foi realizado sem a presença de torcedores. Pekerman optou por Saviola para ser o companheiro de Crespo no ataque, deixando Tevez no banco de reservas. Com relação a Lionel Messi, o treinador só deve colocar o atacante no decorrer do jogo contra a Costa do Marfim. Enquanto os reservas treinavam com portas fechadas, os titulares faziam trabalhos físicos com o apoio dos torcedores. Pekerman realizou vários treinos de posicionamento com os zagueiros Ayala e Heinze. A Argentina estréia no sábado, contra a Costa do Marfim. Os outros adversários do Grupo C do Mundial serão Holanda e Sérvia e Montenegro.