Carlitos Tevez marca na Bombonera após 11 anos, mas Boca perde

Carlitos Tevez marcou neste domingo o seu primeiro gol na La Bombonera após 11 anos sem balançar as redes no tradicional estádio do Boca Juniors, mas o astro argentino acabou derrotado com o time. A equipe foi superada por 4 a 3 pelo Unión, pela 19ª rodada do Campeonato Argentino, e passou a ganhar a companhia do San Lorenzo na liderança da competição, com 40 pontos ganhos.

O gol de Tevez foi marcado no primeiro minuto do segundo tempo, quando o Boca já perdia por 2 a 1, sendo que o time atuou a partir dos 25 minutos do primeiro tempo com um homem a menos por causa da expulsão do goleiro Orión, punido após cometer pênalti claro em Lucas Gamba.

Tevez aproveitou um rebote do goleiro e chutou de primeira da entrada da área para empatar o jogo. Ele não marcava na Bombonera desde a final da Copa Sul-Americana de 2004, quando ajudou o seu time a derrotar o Bolívar e ficar com o título. Na época, ele estava se despedindo do clube para vestir a camisa do Corinthians, com a qual foi campeão brasileiro em 2005.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Esse foi o quarto jogo de Tevez em seu retorno ao Boca, sendo que ele havia marcado o seu primeiro gol em seu retorno ao clube na última quarta-feira, na vitória por 3 a 0 sobre o Banfield, em Formosa, pelas oitavas de final da Copa Argentina.

Após este reencontro de Tevez com o gol no caldeirão do Boca, Emanuel Britez fez 3 a 2 para o Unión e Calleri empatou de novo aos 42 minutos. Entretanto, quando a igualdade parecia certa, Lucas Gamba decretou o 4 a 3 para a equipe visitante.

Agora também líder ao lado do Boca, o San Lorenzo chegou aos 40 pontos ao vencer o Gimnasia La Plata por 1 a 0, no último sábado, também em Buenos Aires.