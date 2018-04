Tevez marca, perde pênalti, mas Juventus derrota o Genoa

A Juventus segue nadando de braçadas no Campeonato Italiano e a conquista do tetracampeonato parece mesmo questão de tempo. Neste domingo, a equipe não mostrou a mesma forma de boa parte da competição, mas ainda assim venceu o Genoa por 1 a 0, em Turim. Mais uma vez, Carlitos Tevez foi o personagem da partida, ao marcar o gol do triunfo e ainda perder um pênalti.

O resultado levou a Juventus a 67 pontos, na liderança da tabela. Agora, são 17 de vantagem para a Roma, vice-líder, que tem um jogo a menos. O time de Turim volta a campo no dia 4 de abril, quando recebe o Empoli. Já o Genoa estacionou nos 37 pontos, na nona colocação, e pega a Udinese em casa, também no dia 4.

A Juventus parecia preguiçosa, após a classificação na Liga dos Campeões diante do Borussia Dortmund no meio de semana, mas ainda assim contou com o talento de Tevez para resolver o jogo aos 25 minutos. Ele recebeu na intermediária, cortou dois jogadores e invadiu a área pelo lado direito. Mesmo sem tanto ângulo, encheu o pé. A bola explodiu no travessão e entrou.

No início do segundo tempo, Pereyra foi calçado por Roncaglia dentro da área e o árbitro viu pênalti. Tevez bateu, mas Eugenio Lamanna espalmou. A Juventus ainda teve outras duas chances, com Llorente e Pereyra, mas já havia conseguido a vantagem necessária para segurar o jogo e sair com os três pontos.

No outro jogo do dia já encerrado pelo Italiano, o Empoli derrotou o Sassuolo por 3 a 1, com dois gols de Riccardo Saponara. Mchedlidze marcou o outro e Rugani, contra, descontou. O resultado deixou a equipe na 12.ª posição, com 33 pontos. O Sassuolo, por sua vez, é o 15.º, com 32.