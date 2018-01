Tevez não cairá de produção, diz técnico Para o técnico Daniel Passarella, Carlitos Tevez não cairá de produção, apesar dos problemas particulares que vem enfrentando. "Pelo que vi no treino, ele está bem", disse. Mesmo assim, para se prevenir, Passarella resolveu hoje conversar com o atacante. Queria saber como ele está e recebeu um tudo bem como resposta. O técnico tem acompanhado o agito que virou a vida do seu principal jogador na última semana. Tudo começou na sexta-feira, quando viajou às pressas para a Argentina a fim de acompanhar o nascimento da primeira filha, Florencia. Tevez voltou no dia seguinte e jogou contra o Ituano. Na segunda-feira, um irmão por parte de mãe, de 17 anos (o nome não foi revelado), foi preso em Buenos Aires por porte ilegal de arma de fogo. Liberado pelo juizado de menores, foi entrevistado por emissoras de TV e riu quando questionado se o irmão famoso tinha conhecimento de seus atos. O menino mora com Fabíola Martínez, mãe biológica de Tevez, e tem pouco contato com o atacante. No ano passado, Juan, outro meio-irmão do atacante, foi detido e acusado de integrar quadrilha que roubava caminhões.