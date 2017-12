Tevez não é convocado para Seleção O técnico de futebol da Argentina, Carlos Pekerman, não convocou o meia-atacante Carlos Tevez para o jogo da próxima quarta-feira contra a Venezuela, válido pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2006. Para completar a equipe, ele chamou o goleiro Roberto Abbondanzieri e os meias Luis González e Javier Mascherano. Tévez foi o destaque da seleção argentina na Copa América disputada em julho deste ano no Peru, no qual os argentinos perderam a final na disputa de pênaltis para o Brasil, e na conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Atenas. No entanto, recentemente ele pediu férias no Boca Juniors em plena disputa do torneio Apertura. Voltou fora de forma e com isso, perdeu a vaga. Fontes da Associação do Futebol Argentino (AFA) disseram que Pekerman preferiu dar folga a Tévez nesta ocasião porque ele teve um ano cansativo com os três torneios jogados pela seleção, incluindo o Pré-olímpico, e outros quatro que disputou com sua equipe. Na semana passada, o treinador dispensou o atacante Hernán Crespo, do Milan, e do zagueiro Facundo Quiroga, do Wolfsburg. A dispensa de Crespo foi atribuída em Buenos Aires ao fato de o jogador não atravessar um bom momento na Itália. A de Quiroga chamou atenção, pois a Argentina não poderá contar contra os venezuelanos com três jogadores de sua defesa: Roberto Ayala (machucado) e Walter Samuel e Gabriel Heinze (suspensos). Veja a lista de convocados: Goleiros: Leo Franco (Atlético de Madrid, ESP) e Roberto Abbondanzieri (Boca Juniors). Defensores: Gonzalo Rodríguez (Villarreal, ESP), Gabriel Milito (Zaragoza, ESP), Fabricio Coloccini (Milan, ITA) e Diego Placente (Bayer Leverkusen, ALE). Meias: Javier Mascherano e Luis González (River Plate), Juan Pablo Sorín e Juan Román Riquelme (Villarreal, ESP), Lionel Scaloni (Deportivo La Coruña, ESP), Javier Zanetti e Esteban Cambiasso (Inter de Milão), Andrés D´Alessandro (Wolfsburg, ALE), Maxi Rodríguez (Espanyol, ESP) e Santiago Solari (Real Madrid, ESP). Atacantes: Luciano Galletti (Zaragoza, ESP), Luciano Figueroa e César Delgado (Cruz Azul, MEX) e Javier Saviola (Mônaco, FRA).