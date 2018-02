Tevez não entusiasma o corintiano Lula Corintiano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se mostrou favorável nesta quinta-feira à permanência do técnico Tite no comando do Corinthians. Mas ele está cético em relação ao argentino Carlos Tevez, a milionária contratação do clube. "Acho que não vai dar muito certo", opinou. Tudo certo - Nesta quinta-feira, foram definidas as cláusulas do contrato de renovação de Tite - ele deverá ser assinado na próxima semana, segundo informou o diretor de futebol do clube, Paulo Angioni. "Aí sim, começamos a buscar reforços e a traçar o planejamento para 2005", declarou o dirigente.