Tevez não pensa em sair tão cedo Anunciado pelo presidente Alberto Dualib como o ?maior craque já comprado por um clube do Brasil?, o argentino Carlos Tevez foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira como jogador do Corinthians. Em sua primeira entrevista coletiva, já com a camisa corintiana, o atacante negociado por cerca de US$ 20 milhões avisou que não tem planos de sair tão cedo do Parque São Jorge. Maior investimento da MSI, a nova parceira corintiana, Tevez garantiu que não tem nada acertado para se transferir para um clube europeu dentro de 6 meses ou 1 ano. ?Não tenho nenhuma intenção de mudar de time agora?, afirmou o jogador revelado pelo Boca Juniors. Tevez também revelou que a responsabilidade que terá na nova equipe do Corinthians não o assusta. ?Isso não me preocupa. Estou preparado para isso?, disse. O zagueiro argentino Sebastián Domínguez, contratado por US$ 2,5 milhões junto ao Newell?s Old Boys, também foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira. Os dois reforços argentinos já começam a treinar nesta sexta-feira, na reapresentação do elenco corintiano, às 9 horas, no Parque São Jorge.