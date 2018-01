Tevez não quer disputar jogo festivo A TV Globo é mais uma refém de Tevez. A emissora está mobilizada para fazer o argentino participar de todas as maneiras do amistoso entre Corinthians e a seleção dos melhores do Brasileirão, marcado para o domingo, às 16 horas, no Morumbi. Só que como os zagueiros, os empresários da Globo Esportes, setor que comercializa os eventos da emissora, estão suando frio. Tevez não quer abrir mão de maneira alguma de suas férias. Ele já disse várias vezes que não quer jogar no domingo. Para todas as pessoas que o consultaram, inclusive Kia Joorabchian, a resposta foi sempre a mesma: ?Vou para a Argentina descansar com meus familiares.? Os executivos estão pressionando o presidente da MSI . Como é a primeira vez que a Globo e CBF fazem essa partida festiva entre o campeão do Brasileirão e a seleção do campeonato seria um fracasso ter o estádio vazio. Só a presença de Tevez é garantia de público e preciosos pontos no Ibope. Kia garantiu que tentará fazer uma última tentativa junto ao jogador. Apelará para a sua amizade com o atleta. O iraniano já recorreu ao argumento que domingo seria a festa na casa da torcida corintiana. E até a proposta de um alto cachê para que o atacante interrompa as férias. Até esta segunda a resposta continuava ?não?. Aos executivos da Globo, Kia pediu paciência. Disse que acredita no seu poder de convencimento em relação à estrela da MSI. Em relação aos outros jogadores, ao contrário do que o técnico Antônio Lopes havia sugerido, o Corinthians não entrará em campo só com reservas. De jeito nenhum. Kia exigiu a equipe titular pelo menos para começar o jogo. Todos estão sabendo. O time não se preparará para a partida. Os atletas chegarão em cima da hora, vestirão o uniforme e entrarão em campo. A Globo deve anunciar nesta terça que a entrada será um quilo de alimento não perecível. O material arrecadado será doado a instituições de caridade.