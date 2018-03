Tevez não será convocado para jogo com Brasil, diz Basile O atacante do Manchester United Carlos Tevez não será convocados para as partida da Argentina contra Equador e Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2010, disse nesta quinta-feira o técnico Alfio Basile. Tevez, que recentemente sagrou-se campeão da Liga das Campeões defendendo o clube inglês, não será chamado para os jogos do mês que vem em Buenos Aires e Belo Horizonte. "Falei com ele e não será convocado, ele merece férias", disse Basile em entrevista coletiva. "Ele está há muitos anos sem descansar e não vou trazê-lo para jogar só uma partida, porque está suspenso contra o Equador. Ele não vai participar deste pequeno ciclo." Tevez terá de cumprir um jogo de suspensão por ter sido expulso na derrota da Argentina por 2 x 1 para a Colômbia, fora de casa, na última rodada das eliminatórias. Basile, que destacou a disposição dos jogadores argentinos que chegaram contentes para 20 dias de concentração mesmo depois de uma cansativa temporada na Europa, se referiu também a ausência do atacante Hernán Crespo, da Inter de Milão. "Crespo jogou muito pouco pela Inter e quero chamar jogadores em atividade", explicou sobre o atacante, que já disse que sonha em disputar o 4o Mundial da carreira. A Argentina começou na segunda-feira os treinamentos para dois amistosos nos Estados Unidos antes dos jogos das eliminatórias. (Por Luis Ampuero)