Tevez nega privilégios e elogia Gil Assustado diante da repercussão negativa das declarações de Gil no dia anterior, o atacante Carlitos Tevez deixou a reclusão e nesta quarta-feira pediu para dar uma entrevista coletiva ao final do treino da manhã. O argentino negou que tenha qualquer tipo de problema de relacionamento com Gil e com outros jogadores do Corinthians. Disse que não se sentiu incomodado com as críticas de Magrão (?a história de Tevez no Corinthians é um nada se comparada com a de Gil?, disse o palmeirense) e garantiu que não tem privilêgio algum no clube. O argentino afirmou ainda que muitas vezes fica sem dar entrevistas, porque não se sente à vontade falando num idioma que não conhece e desmentiu que seja tratado de forma especial por Kia Joorabchiam - o dono da empresa parceira do Corinthians. Veja os principais trechos da entrevista de Tevez: GIL - ?Eu não entendo porque falaram que eu tenha problemas com o Gil. Ele foi uma das pessoas que me receberam melhor quando eu cheguei aqui. Eu não tenho nenhum problema com ele?, garantiu. BOICOTE - ?Quem foi que disse que Gil está me boicotando? Vocês (jornalistas) estão vendo isso em campo?. Porque quando o time ganhou de seis (contra o União São João) ninguém falou isso?. Não existe essa história?. PRIVILÉGIOS - ?Eu não sei de onde tiraram a informação de que eu tenho privilégios no Corinthians. Eu não tenho privilégio nenhum. Fui de bermuda naquele jogo (para Maringá, contra o Cianorte) porque me disseram que era muito calor. Além disso, eu não sabia que não podia? MAGRÃO - ?As declarações dele não me incomodaram. Cada um fala o que quer. Não vejo problema nenhum ele falar sobre o Corinthians, apesar de jogar num outro clube. Isso é coisa do futebol. O que vale, mesmo é no campo?. ENTREVISTAS - ?Eu não dou entrevistas não é porque eu tenha algo contra vocês (jornalistas). Na verdade, eu não me sinto à vontade por não falar bem o idioma. Além disso, eu sou pago para jogar futebol e não para dar entrevistas. Eu não dou entrevistas porque realmente não gosto. Não fico à vontade?. KIA - ?Quem foi que disse que eu tenho intimidade com o Kia. Eu tenho uma relação profissional com ele. Nada além disso?. CARLOS ALBERTO - ?Nós não temos mais nenhum problema. Estamos bem. Resolvemos isso como homens, de maneira adulta? (os dois chegaram a brigar num treino). IMITAÇÃO - Ao ser perguntado se iria imitar Porco caso marque um gol no clássico de domingo contra o Palmeiras, Tevez escapou. ?Eu não pretendo imitar porco, não. A única coisa que eu quero é jogar bem e ajudar minha equipe?.