Tevez passa aniversário no sambódromo O atacante argentino Carlitos Tevez comemorou em grande estilo o seu 21º aniversário. Feliz por ter feito o primeiro gol com a camisa do Corinthians - na vitória por 2 a 0 sobre a Inter de Limeira, pelo Campeonato Paulista - o jogador esteve na ala VIP do camarote da Brahma montado no Sambódromo em São Paulo, na noite deste sábado, e acompanhou com surpreendente animação os desfiles das escolas de samba. Metido num chapéu de pescador, Tevez arriscou tocar agogô, mas ele próprio admitiu que não levava muito jeito; arriscou alguns passos de samba ao lado de belas passistas e tirou fotos com torcedores e personalidades do carnaval paulista. ?O carnaval me pareceu lindo. Esta é a primeira vez que vejo os desfiles das escolas de samba e fiquei encantado?, disse ele aos jornalistas. O argentino garantiu está se sentindo muito bem no Brasil, um país, segundo ele, formado por um povo ?muito receptivo?. O atacante - contratado pela MSI, a parceira do Corinthians, por U$ 22,6 milhões, na maior aquisição da história do futebol brasileiro - esteve no Sambódromo acompanhado de outros três jogadores corintianos - o zagueiro argentino Sebastian Domingues, o Sebá, o meia Carlos Alberto e o atacante Gil. O grupo cruzou com os são-paulinos Luizão e Júnior. Mas a festa dos jogadores no carnaval não deve passar disso. Na quinta-feira o Corinthians enfrenta o Rio Branco, pela sexta rodada do Estadual, e o técnico Tite alertou que os atletas devem evitar excessos.