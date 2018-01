Tevez pede a volta do meia Ricardinho Depois de recomendar a contratação de Mascherano, Carlitos Tevez quer levar outro jogador para o Corinthians. Desta vez, brasileiro. O atacante recomendou a Kia Joorabchian o meia Ricardinho, do Santos. E como fez com o amigo de infância de Tevez, Ricardinho virou prioridade para Kia. ?É um craque. Um jogador de seleção brasileira?, disse Kia entusiasmado, nesta quarta-feira, na Rádio Bandeirantes. O empresário iraniano não faz nada de graça. Detesta valorizar jogadores de outros clubes, mas a situação de Ricardinho é outra. Seu contrato com o Santos ? ganha R$ 120 mil na Vila Belmiro ? termina no fim do mês. Está quase solto. Kia sabe que sua contratação não é difícil. Os contatos já começaram. O aval veio do próprio Tevez. Perguntado sobre o melhor jogador no Campeonato Brasileiro, o argentino não pensou duas vezes: ?É o Ricardinho. Aquele do Santos?. Tevez sabe que precisará de um articulador para acioná-lo na Libertadores, quando Roger não estiver em campo. Um jogador que determine o ritmo do time. Ricardinho tem uma grande identificação com o Corinthians. Passou quatro anos no Parque São Jorge (de 1998 a 2002). Depois do Mundial do Japão e Coréia do Sul, foi para o São Paulo. Só saiu do Corinthians porque se desgastou com uma briga pública com Marcelinho Carioca. Não há nada que impeça o retorno do meia esquerda. Ricardinho ficou desgastado com o fim do ano no Santos. A falta de planejamento do clube de Marcelo Teixeira e as contratações de Cláudio Pitbull e de Luizão, que vieram ganhando mais, desestimularam o jogador. Aos 29 anos, Ricardinho tem a experiência que a MSI deseja. Ainda conta a seu favor admiração declarada do presidente Alberto Dualib pelo jogador. A definição está para acontecer ainda esta semana. E a MSI nega estar contratando o meia Renato e o volante Ramon, do Atlético-MG, para repassá-los ao Flamengo. Fechando as transações, ambos irão atuar no Corinthians. O meia Rodrigo Tabata, do Goiás, é outro que está negociando com a MSI. Kia fez questão de jurar que, em 2006, não haverá a ?novela? Vagner Love. ?Não haverá porque não iremos nem tentar contratá-lo?, promete. Canal Corinthians - Enquanto Kia sonha com a TV Timão ? canal só com jogos e notícias do clube do Parque São Jorge ?, Dualib já autorizou a criação do TV Corinthians Clube. O programa deve ir ao ar em 2 de janeiro, às 12h30, no Canal 21, com apresentação de Daniela Freitas.