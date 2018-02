Tevez pode ser papai no Brinco de Ouro O jogo desta quinta-feira contra o Guarani, às 15h30, em Campinas, pode ficar marcado para sempre na memória de Tevez. E não exatamente por uma eventual vitória do Corinthians. Depois de ouvir os médicos que cuidam da gravidez de sua ex-noiva, o atacante desconfia que sua primeira filha, Florença Maya Tevez, possa nascer hoje, justamente durante a partida. "Estou muito ansioso pelo nascimento da minha filha, nem tenho conseguido dormir direito. Acho que ela nascerá durante o jogo." A proximidade do nascimento de Florença mudou radicalmente o comportamento do futuro papai. Hoje, numa coletiva após o treinamento pela manhã, no Parque São Jorge, estava especialmente bem-humorado. E deixou isso bem claro em suas respostas. Chegou até a ensaiar palavras em português. "Mesmo ansioso, dentro de campo estarei concentrado só no jogo e isso (o nascimento da filha) não me atrapalhará. É claro que fora do jogo penso o todo todo." A filha e sua ausência na Seleção Argentina fizeram a partida de amanhã ficar em segundo plano. O próprio Tevez admitiu isso, embora tenha rechaçado a idéia de que a partida está sendo vista como um treino para o jogo mais importante do semestre, quarta-feira, contra o Cianorte, pela Copa do Brasil. "Esses jogos que antecedem a partida contra o Cianorte são preparação importante e não um treino, porque o Corinthians ainda tem muito o que melhorar." Carlitos estava tão bem-humorado que resolveu até sair em defesa do Corinthians em relação à sua ausência na seleção argentina. "Não sei quem foi que falou que aqui eu estaria mais longe da Seleção. O Corinthians é muito grande e aparece sempre (na mídia). Não estou na seleção porque o técnico (José Pekerman) não quer e não por ser jogador do Corinthians." Em seguida, acrescentou que o Corinthians vai recolocá-lo de volta na seleção, com ótimas chances até de jogar a Copa da Alemanha em 2006. "Acho que minhas chances são grandes, assim como a de muitos jogadores do Corinthians. Só que não posso me preocupar com isso agora. Tenho que me preocupar em melhorar o meu condicionamento e mostrar dentro de campo que sou o melhor, porque só os melhores são convocados." Carlitos só não aceitou arriscar um palpite para o jogo de hoje da Seleção Brasileira contra o Uruguai, em Montevidéu. "Gosto muito de ver o Brasil jogar, mas não vou arriscar palpite. Estou mais interessado em ver Argentina e Colômbia." Em relação à disputa paralela entre Brasil e Argentina nas Eliminatórias, pelo primeiro lugar na competição, Carlitos não foi hipócrita. "Sou argentino e isso não vai mudar nunca", afirmando que gostaria de ver a Argentina em primeiro. No encerramento da entrevista, não perdeu chance e alfinetou os que alimentaram a suposta crise entre os jogadores. Há duas semanas, desentendeu-se com Carlos Alberto. E, recentemente, especulou-se um eventual boicote de Gil ao seu futebol. "Nas últimas partidas mostramos que nenhum jogador do Corinthians está brigado."