Tevez quer cair nas graças da Gaviões O astro do Boca Juniors, Carlos Tevez, está fazendo a contagem regressiva para embarcar à São Paulo, onde jogará no Corinthians. Das margens do Rio da Prata, direto para o Tietê, "Carlitos", ou "El Apache" (apelido por suas origens do paupérrimo bairro de Fuerte Apache) espera cair nas graças dos Gaviões da Fiel e transformar-se rapidamente em "Carlinhos" ou "O Apache". O presidente do Boca Juniors, o empresário Mauricio Macri, já aprovou a venda de Tevez ao Corinthians por US$ 19,5 milhões por 80% do passe do jogador. A carta de intenção da transferência já foi assinada. Tevez, por seu lado, receberia - por cinco temporadas em São Paulo - US$ 10 milhões (este valor, por enquanto, é extra-oficial). No entanto, "El Apache" ainda terá que esperar a decisão final da Comissão de Diretores do Boca, que dará o veredito final na quinta-feira. Mas, levando em conta a posição de onipotência de Macri - herdeiro de uma das maiores fortunas do país - no comando do Boca, tudo indica que a Comissão aprovará a partida de Tevez sem maiores delongas. Desta forma, amanhã, Tevez desempenharia seu último jogo com a camiseta do Boca Juniors durante a partida com o Internacional de Porto Alegre. Hoje, durante o treino do Boca, preparando-se para o encontro com o Inter, Tevez - esticado em um banco - bronzeou-se sob o ardente sol portenho durante alguns minutos de relax. LAMENTOS E DESMENTIDOS - Analistas em Buenos Aires suspeitam que as eventuais conexões entre o grupo MSI, liderado pelo iraniano Kia Joorabchian, e o mega-empresário russo Roman Abramovich, poderiam fazer da ida de Tevez ao Corinthians apenas um trampolim para uma hipotética posterior ida de "Carlitos" ao britânico Chealsea. Este time é propriedade do polêmico bilionário russo. Mas, a hipótese russo-britânica foi descartada por Gustavo Arribas, um dos intermediários argentinos da Sports Management. "O Chelsea nunca esteve por trás desta operação", disse categórico em Buenos Aires. No fim de semana as negociações haviam entrado em ritmo de impasse. Macri dizia que não tinha pressa em negociar a partida de Tevez, e alegava que possuía ofertas mais suculentas na Europa. Paralelamente, Tevez começou a ficar irriquieto, já que temia correr o risco de ver a suspensão nas negociações com o Corinthians e ao mesmo tempo não assistir à concretização de um acordo com um time do Velho Continente. Por este motivo, "El Apache" pressionou Macri, deixando claro que era melhor um pássaro na mão do que dois voando. Estas pressões levaram Macri a aceitar a proposta corinthiana-iraniana. Hoje de manhã Macri declarou que não estava contente pela partida de Tevez. "Queria ter o Tevez aqui por mais tempo", lamentou. Segundo o empresário, uma parte do dinheiro obtido com a venda do jogador para o Corinthians será usado para obras no clube, enquanto que o resto será destinado à compra de um "reforço" que cubra o vácuo que Tevez deixará no time. Macri também admitiu que pedirá à Comissão de Diretores do Boca Juniors que daqui para a frente estipule nos contratos que os jogadores deverão ficar no time pelo menos até os 21 anos. O empresário disse que esta medida impedirá que ocorra um êxodo de proporções significativas de jovens jogadores para a Europa, cujos times possuem uma capacidade aquisitiva de futebolistas cada vez maior, principalmente graças à super-valorização do euro. ÍDOLOS MAL-TRATADOS - Tevez só rompeu o silêncio que está mantendo com a imprensa de Buenos Aires e estrangeira para fazer declarações a um jornal do interior do país, o "La Mañana", da cidade de Córdoba. Na entrevista, o jogador voltou a reclamar do tratamento negativo que a torcida e a imprensa argentina dão aos jogadores. "Tenho vontade de ir embora por motivos pessoais. Sinto como se estivessem me expulsando do país. Quero ir para um lugar onde minha família possa sentir-se bem", disse, em referência à saraivada de críticas que recebeu nos últimos dois meses por causa de seu tórrido romance com a curvilínea modelo Natalia Fassi e o baixo rendimento que teve nos últimos tempos, longe do desempenho impecável das Olimpíadas de Atenas. Tevez sustentou que na Argentina a torcida e os jornalistas "não tomam conta dos ídolos. Em outros países é diferente. Por exemplo, no Brasil tomam conta do Pelé e não fazem as coisas que me fazem aqui na Argentina. As pessoas dizem muitas idiotices que me machucam. Muitas mentiras. Parece que os argentinos não querem ter ídolos dentro do país. Eles os expulsam daqui". O jogador desabafou: "eu não sou mais o mesmo...às vezes não tenho nem vontade de jogar". Além disso, comparou-se - em matéria de sofrimento mental - ao ex-astro Diego Armando Maradona: "cada dia que passa eu entendo mais o Diego. Se você é um ídolo aqui, fazem questão de não te respeitar. Não dá para tomar um cafezinho na rua nem sair para jantar, já que na porta do restaurante tem algum jornalista, que depois diz que você estava bêbado". Juan Pablo Sorín, argentino que jogou no Cruzeiro (2000-2002 e 2004) que atualmente está no espanhol Villarreal, afirmou que Tevez tem tudo para triunfar no Brasil. Sorín declarou que o estilo de jogar brasileiro e argentino "não é tão diferente". No entanto, destacou que Tevez terá que se acostumar a jogar em um clima mais quente, além de enfrentar um gramado que em média é mais alto que na Argentina.