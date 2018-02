Tevez realiza exames médicos O atacante Carlos Tevez - novo reforço do Corinthians - realizou no final da manhã desta segunda-feira uma série de exames médicos em uma clínica na cidade de São Paulo. Sob a supervisão do médico Moisés Cohen e do fisiologista Renato Lotufo, o jogador foi submetido a exames cardiológicos, ortopédicos e de sangue. O jogador - que chegou a São Paulo na noite de ontem - deverá passar por outros exames, mas isso só vai acontecer durante a pré-temporada, em janeiro. Em entrevista à Rádio Jovem Pan, Lotufo contou como foi o primeiro contato com o argentino. ?Ele um sujeito simpático. Tem cara de corintiano. Ele não falou quase nada, até porque não entende muito o português?, disse. Tevez será apresentado oficialmente na noite desta segunda-feira, em um banquete no Parque São Jorge em comemoração dos 94 anos do clube, completados em setembro. O jogador viaja para Buenos Aires onde vai passar as festas de final de semana e se reapresenta no dia 10 de janeiro com o restante da equipe.