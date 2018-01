Tevez recebe homenagem em Buenos Aires Elogios, homenagens e muita festa. A rotina de Tevez no Brasil, depois de conquistar o título brasileiro pelo Corinthians, parece não ter mudado em nada com sua ida para a Argentina. Curtindo as férias em sua terra natal, o jogador colhe os frutos do sucesso que fez no exterior. Eleito o melhor jogador do Brasileirão, Tevez não participou do jogo festivo entre o seu time, o campeão Corinthians, e a seleção do campeonato - a partida, disputada domingo, no Morumbi, terminou com vitória do combinado, por 1 a 0. O argentino preferiu começar logo suas férias e, depois de ganhar todos os prêmios possíveis no Brasil, viajou para Buenos Aires. E lá em casa, Tevez também recebeu homenagens. Na noite de domingo, ele foi ao Estádio La Bombonera, do Boca Juniors, clube onde começou a carreira e para o qual torce. Queria ver a partida contra o Independiente, pelo Campeonato Argentino. Recebido com festa pela torcida, Tevez entrou em campo e recebeu uma placa da diretoria do Boca Juniors pelo sucesso que fez no futebol brasileiro. E, emocionado, ele agradeceu o carinho do seu antigo clube e torcida. Tevez deve voltar ao Brasil só no ano que vem. Afinal, as férias corintianas terminam no dia 4 de janeiro e o atacante argentino quer aproveitar ao máximo o tempo em Buenos Aires, para, quem sabe, brilhar mais uma vez em 2006.