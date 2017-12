Tevez se valoriza no Corinthians Tevez está fazendo muito bem para o Corinthians. Mas o Corinthians está fazendo muito bem para Tevez. O jogador nunca esteve tão valorizado. A MSI, que gastou US$ 22 milhões (R$ 48,4 milhões) pelo atacante, recusou US$ 35 milhões (R$ 77 milhões) de um clube europeu (o Chelsea). Dois outros empresários, representando o Bayern de Munique e o PSV, não foram sequer recebidos por Kia. ?O Carlitos não sairá do Corinthians antes da Copa do Mundo. De jeito nenhum. Não importa quanto ofereçam. E tem mais: ele nem quer sair?, diz, orgulhoso, Kia. ?O Corinthians está sendo ótimo para o Tevez. Aqui havia dúvidas sobre ele, como jogador imprescindível para a seleção argentina. Só que o Campeonato Brasileiro que ele está jogando não só o credencia para estar no grupo que vai para a Alemanha como para ser o companheiro ideal de Crespo no ataque titular do time de Pekerman?, diz o jornalista argentino Cristian Grosso, do jornal La Nacion. Tevez já deve jogar como titular no amistoso de sábado, em Genebra, contra a Inglaterra. A imprensa argentina e a torcida de forma geral passaram a admirar Tevez, o compatriota que está vencendo no ?território inimigo?. O efeito da excelente atuação de Tevez na devastadora goleada por 7 a 1 diante do Santos foi percebido logo no embarque da seleção argentina, na segunda-feira, para a Suíça. ?Todos queriam falar com o Carlitos, só que os seguranças impediram o acesso dos jornalistas até ele. Está claro que se tornou uma grande estrela?, reafirma Cristian Grosso. Tevez está derrubando o favoritismo do jovem Messi, do Barcelona, para jogar ao lado de Crespo. O melhor jogador do Mundial Sub-20 disputado na Holanda, e vencido pela Argentina, enfrenta a pressão por ter apenas 18 anos e ainda não ter se firmado na Espanha. A Comissão Técnica da seleção confirmou publicamente não ter gostado da compra de Tevez e Mascherano pela MSI. Pekerman entendia que seria melhor para a dupla atuar em algum campeonato europeu. O Brasileiro, sem as estrelas da seleção de Parreira, não teria competitividade. Só que o futebol de Tevez mudou a opinião do exigente treinador da Argentina. ?O Carlitos está se impondo no Brasil. Isso não é fácil para um argentino. Isso tem de ser levado em consideração?, deixou escapar Pekerman.