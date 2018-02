Tevez será apresentado no dia 20 A apresentação oficial de Tevez será no dia 20, no banquete de aniversário do Corinthians. A confirmação é do presidente Alberto Dualib, que resolveu atrasar em seis dias o evento, justamente para permitir que o argentino participe dos dois últimos jogos do Boca Juniors na temporada, como ficou combinado. A questão é saber se o próprio jogador conseguirá ficar livre das confusões em seus últimos dias no Boca. Tevez e o seu treinador, Jorge Benitez, tiveram uma séria discussão depois que o atacante se negou a participar de um treinamento. Depois que foi contratado pela MSI, essa foi a segunda vez que ele se negou a treinar O bate-boca teve um tom de briga. Tevez saiu de campo abruptamente e foi chamado de ´desonesto´ pelo treinador. Benitez disse que o jogador está desmotivado para trabalhar. "Se você está desmotivado para treinar, esta sendo desonesto com os seus companheiros", revelaram o La Nación e o Olé, entre outros jornais argentinos. Já o Clarin foi além, publicando mais um desabafo de Benitez: "Há 20 garotos atrás de você se matando e você arruma qualquer desculpa para não trabalhar. Você, Carlitos, joga muito bem mas não se porta bem". A resposta do atacante foi no mesmo tom. "Eu sou assim, essa é a minha forma de trabalha. Se sinto dores não pode treinar". Em seguida, Benitez retrucou. "Diga-me o que vai fazer. Se não quer jogar contra o Bolivar (pela final da Copa Sulamericana), me avisa que eu não te levo para a Bolívia e mudo a lista dos concentrados". O bate-boca ocorreu na frente de todos os jogadores do Boca, pouco antes da vitória sobre o Quilmes, por 1 a 0, pelo torneio Apertura. Tevez saiu do clube enfurecido, dirigindo sua caminhonete. O jogador e o treinador se recusaram a comentar o assunto. Quem falou sobre o caso - e sem fazer grande estardalhaço - foi o presidente Maurício Macri, do Boca. "São coisas que acontecem. Não foi a primeira vez. O que mais me preocupa é que o assunto extrapolou os limites do clube". Tevez, de 20 anos, teve o seu melhor momento na Olimpíada de Atenas. Ganhou a medalha de ouro e foi o artilheiro da competição. Na volta não conseguiu repetir o bom futebol. Ganhou as páginas das revistas por causa de seu noivado com uma modelo e por reconhecer que sua ex-noiva espera por um filho seu.