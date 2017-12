Tevez será titular contra a Inglaterra A ótima fase que vive no Corinthians deu a Carlitos Tevez a condição de titular da Argentina no amistoso deste sábado (às 14h45 de Brasília, com transmissão do SporTV), com a Inglaterra, em Genebra, na Suíça. Ele formará a dupla de ataque com Crespo e terá chance de ganhar pontos importantes na luta para garantir um lugar no grupo de 23 jogadores que o técnico José Pekerman levará para a Copa de 2006. Tevez ganhou a disputa com Saviola, que ainda não conseguiu render bem no Sevilla. E, pelo menos no jogo deste sábado, não terá a concorrência do garoto Lionel Messi, do Barcelona. Por ter sido expulso no amistoso com a Hungria em Budapeste, em sua estréia na seleção, ele terá de cumprir suspensão. Na Inglaterra, David Beckham completará 50 partidas como capitão da seleção. E o técnico Sven-Goran Eriksson tentará acertar o seu ?quinteto?, formado por Lampard, Beckham, Gerrard, Owen e Wayne Rooney. Rivalidade - "Já vivemos um clima de Mundial. As duas equipes estão jogando completas, em um campo neutro e ambas já estão classificadas para a Copa da Alemanha. Além disso, ninguém quer perder. Não existe amistoso contra a Argentina. Isso eu posso garantir ", afirmou Beckham. Donas de uma das maiores rivalidades do futebol nos últimos anos, as duas seleções admitem a possibilidade de certos atritos durante a partida. "Os argentinos jogam de forma agressiva e é um time muito duro. Será um bom teste para nós", afirmou o técnico Sven-Goran Eriksson. "É estranho, não sei porque isso ocorre. Mas sempre que há um jogo contra os argentinos, algo ocorre", lembrou Beckham, que joga no Real Madrid. "Na minha primeira temporada na Espanha, sempre que levava um carrinho ou uma entrada mais forte, quando eu olhava era um argentino. Sabemos que são provocadores e Ronaldo disse há poucos dias, com razão, que os argentinos jogam duro. Será um teste para nosso caráter dentro de campo." Outros amistosos - Em Paris, a França receberá a Alemanha num jogo em que as duas equipes buscam afirmação. Os franceses ainda não fizeram uma boa apresentação em casa desde que passaram a ser dirigidos pelo técnico Raymond Domenech. E os alemães estão há mais de cinco anos sem derrotar uma seleção de primeiro escalão. Mais dois amistosos de luxo serão disputados neste sábado na Europa: em Amsterdã, a Holanda receberá a Itália; e em Lisboa, jogarão Portugal e Croácia.