Tevez só treina no período da tarde O atacante Tevez aproveitou a manhã desta sexta-feira para realizar exames médicos e testes físicos, antes de fazer seu primeiro treino ao lado dos demais companheiros no Corinthians, que se apresentou no Parque São Jorge. Cerca de 200 torcedores acompanharam a movimentação dos jogadores e puderam ver de perto os reforços Sebastián Dominguez, Marcelo Mattos e Carlos Alberto. No final do dia, a delegação corintiana segue para Porto Feliz, onde fará a pré-temporada de olho no Campeonato Paulista.