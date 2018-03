Tevez também está acima do peso O astro Carlos Tevez também está acima do peso. "Por volta de dois quilos", garante pessoa ligada à comissão técnica do Corinthians e que acompanhou as avaliações físicas na semana passada. Além do goleiro Fábio Costa, que foi dispensado por Passarella, constatou-se que mais três jogadores do elenco se encontram fora de forma, dois titulares e um reserva. O preparador físico do clube, Fábio Mahseredjian, confirma que o problema foi detectado, mas não diz os nomes. Se os quilos a mais foram realmente decisivos para o técnico Daniel Passarella optar pelo afastamento do goleiro titular - Fábio Costa treinará separadamente no clube até acertar negociação com outra equipe -, outros do elenco terão de ficar com o pé atrás daqui para frente. "Eu já ia iniciar os trabalhos para recuperar a forma", defendeu-se Fábio Costa. Ele dizia estar 2,5 quilos acima do ideal. "Eu e outros do time." Ao comunicar a decisão, o treinador preferiu não justificá-la. "Apenas não se enquadrou ao perfil que eu desejava", afirmou Passarella. Em relação a supostos problemas com a balança, desconversou. "Não vou comentar a intimidade dos atletas." Tevez, por sua vez, nunca teve problemas maiores com a comissão técnica. O atacante se envolveu em duas brigas nos treinos desde que foi contratado. Na primeira, cuspiu em Carlos Alberto e levou um murro. Na segunda, trocou socos com Marquinhos. Recebeu multas, mas as punições pararam por aí.