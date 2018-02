Tevez triste por se despedir do Boca Chegou o dia que a torcida do Corinthians tanto esperou. Tevez jogará pela última vez com a camisa do Boca Juniors na partida desta sexta-feira (22h15), contra o Bolivar, na final da Copa Sul-Americana, em Buenos Aires. Assim que o jogo terminar, aposentará o uniforme azul e dourado e estará livre para vestir a camisa corintiana - deverá ser apresentado no Parque São Jorge segunda-feira. A Record e o SporTV transmitirão a partida ao vivo. "Estou triste porque vivi minha última semana no Boca e vou jogar pela última vez com meus companheiros. Sinto um pouco de dor de ouvido, mas espero acordar inspirado amanhã para fazer um grande jogo", disse o atacante. Tevez reafirmou que só está indo embora da Argentina porque não agüenta mais ser perseguido por fotógrafos e jornalistas interessados em sua vida extra-campo. "Se eu fizesse metade das coisas que dizem que faço, seria justo que falassem de mim. Mas isso não é verdade, o que me deixa muito triste. Nunca pensei que precisaria ir embora do Boca, mas sei que é o melhor para mim e para minha família." Tevez será um dos três atacantes do Boca no jogo desta sexta-feira - os outros serão Guillermo Barros Schelotto e Palermo. Como perdeu o jogo de ida por 1 a 0 em La Paz, o time argentino precisará vencer por dois gols de diferença na Bombonera para conquistar o título. Vitória por um gol levará a decisão para os pênaltis. "Vai ser um jogo muito difícil. O Bolivar vai jogar sem pressa, bem fechado", avaliou Tevez.