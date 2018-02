Tevez vai visitar favela de Heliópolis A paz definitiva entre Magrão e Tevez deve ser selada nos próximos dias, com uma ação de solidariedade do corintiano. Carlitos foi convidado e já aceitou visitar um reduto de Magrão, a favela de Heliópolis. Carlitos vai fazer uma visita à Ong Laferr Bola Brasil, uma organização presidida pela fotógrafa Luzia Ferreira, que esteve nesta terça-feira à tarde no Parque São Jorge e conseguiu convencer Tevez a conhecer as crianças carentes da região. Não se sabe ainda se Magrão - que está na Seleção - vai acompanhar o argentiano.