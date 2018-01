Tevez vence Robinho. Na internet. Enquete realizada pelo estadao.com.br mostra que o argentino Carlitos Tevez, contratado pelo Corinthians por US$ 22 milhões, decidirá o clássico desde domingo contra Santos, na Vila Belmiro. Para 59,99% dos leitores do portal, o novo ídolo dos corintianos será mais decisivo do que o craque santista Robinho, que ficou com 40,01% da preferência. A queda-de-braço entre os craques divide opiniões. Quem é melhor, Tevez ou Robinho? O primeiro está chegando agora, já marcou três gols e vive uma agradável lua-de-mel com a torcida corintiana. O segundo, talvez a maior revelação do século no futebol brasileiro, ameaça ir embora ? afinal o Real Madrid não se cansa de assediá-lo.