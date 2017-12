Tevez volta contra a Ponte Preta Para ganhar da Ponte Preta, domingo, em Campinas, Márcio aposta na volta de Tevez ao ataque. Embora tenha conversado muito com Jô, para acalmá-lo na hora das finalizações, a confiança do treinador na volta do argentino é evidente. Ficou ainda mais claro para o técnico a dependência corintiana da estrela do time. "O Carlitos é diferenciado. Com ele em campo, toda a equipe melhora. É o nosso líder e tem um potencial ofensivo enorme. Além de jogar bem, faz com que quem atue com ele melhore", afirma o técnico. Enquanto toda a equipe treinava no improvisado Centro de Treinamento do Parque Ecológico, Tevez ficou no Parque São Jorge fazendo musculação. Ele precisa de reforço para suportar as pancadas que vem recebendo em cada partida. "Nunca vi um jogador apanhar tanto no Brasil. É um exagero os hematomas que ficam nas pernas, nas costas, no rosto. O Carlitos é perseguido em todos os jogos. Inacreditável", diz o médico Fábio Novi. "Me molestam tanto aqui no Brasil como na Argentina. Estou acostumado a apanhar", afirma o atacante. A boa notícia para Márcio é que o julgamento de Tevez ainda não tem data marcada - mas não será na próxima semana. Ele xingou a mãe do árbitro Anselmo da Costa no jogo contra o São Caetano. Em compensação, o de Édson, que agrediu Élton (contra o Santos), será terça-feira. O STJD também vai julgar Gustavo Nery por agressão a Rafael Sóbis. Sebá, livre de suspensão, ficará com o lugar de Marinho contra a Ponte. E Wendell com o do lesionado Mascherano.